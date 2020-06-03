В Красноярском крае ввели режим ЧС

Всему виной – утечка топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на сообщения МЧС России. Все случилось еще 29 мая, но широкую огласку инцидент получил только сейчас. В Красноярском крае произошла утечка топлива на территории ТЭЦ-3 после того, как в опору резервуара с дизельным топливом врезалась машина и случилось возгорание. Другие источники уверяют, что опоры просто просели по непонятной причине.

Прокуратура уже возбудила три уголовных дела из-за порчи земли, нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ и из-за загрязнения вод.

На данный момент разлилось 20 тысяч нефтепродуктов. В регионе объявили режим ЧС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что беспорядки в Миннеаполисе из-за смерти афроамериканца привели к режиму ЧС.