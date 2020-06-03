В России хотят увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми

В России хотят увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми
Сумму могут увеличить. Фото: pixabay.com

Вопрос пока что только обсуждают.

Об этом стало известно 2 июня. Обо всем пишут РИА Новости. Глава Министерства труда России Антон Котяков отметил, что ведомство собирается рассмотреть возможность увеличения выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Сейчас они могут рассчитывать на поддержку в виде 5,5 тысяч рублей в месяц на одного ребенка.

«На эту меру поддержки имеют право граждане, среднедушевой доход семей которых ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи»,

— сказал он.

Котяков хочет проанализировать то, насколько эта сумма актуальна, и в случае чего увеличить выплаты уже в 2021 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ПФР перечислил 146 миллиардов в качестве выплат семьям с детьми. Российские семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет, получили первые выплаты.

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