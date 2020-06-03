Пригожин призвал звезд скинуться на лечение Заворотнюк

Пригожин призвал звезд скинуться на лечение Заворотнюк
Иосиф Пригожин. Фото: Instagram

Он считает, что артисты должны помогать друг другу в непростые времена.

Об этом стало известно 3 июня. Обо всем продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью изданию «Собеседник». Он отметил, что хотел бы создать фонд или ассоциацию, помогающую людям творческих профессий. Продюсер готов выполнять всю работу бесплатно, лишь бы люди, попавшие в беду, могли рассчитывать на участие. Пригожин убежден, что средства могли бы выделять популярные артисты, композиторы и даже блогеры.

«Например, наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк. Раньше многим артистам помогал Иосиф Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет»,

— сожалеет продюсер.

Напоминаем, что о болезни Заворотнюк сообщили летом 2019 года. Долгое время родные и близкие никак не комментировали новости, затем периодически начали делиться данными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петр Чернышев рассказал, что у Заворотнюк наступила ремиссия.

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