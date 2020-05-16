Петр Чернышев рассказал, что у Заворотнюк наступила ремиссия

Петр Чернышев рассказал, что у Заворотнюк наступила ремиссия
Поклонники переживают за здоровье звезды. Фото: Instagram @a_zavorotnyuk

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал о революционном методе лечения онкологии при помощи воздействия вирусов. Этот способ подходит и для типа заболевания, диагностированного у Анастасии Заворотнюк.

По словам ученого, с ним консультировался муж артистки, фигурист Петр Чернышев. В итоге спортсмен отверг предложение поучаствовать в экспериментальном лечении, поскольку, как выразился Чумаков, «у них там ремиссия наметилась». Об этом биолог рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Тем не менее, в случае ухудшения ситуации семья Заворотнюк всегда может прибегнуть к инновационному методу. Разработка позволяет победить опухоль мозга — глиобластому, которая, по слухам, и выявлена у актрисы, — даже в терминальной стадии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что о заболевании Заворотнюк доложили Путину в ходе рассказа о новом способе лечения рака.

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