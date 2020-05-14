Диагноз актрисы Заворотнюк назвали на совещании Путина

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о заболевании и диагнозе российской актрисы Анастасии Заворотнюк в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в стране.

Биолог Александр Макаров рассказал президенту, что сейчас в России проходят клинические испытания новой генной вирусной терапии на добровольцах с онкологией. Биолог заявил, что такая терапия показывает хорошие результаты при лечении злокачественной опухоли.

По его словам, Анастасия Заворотнюк сейчас борется как раз с таким заболеванием. Семья актрисы передала ученым клетки ее опухоли.

«Мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки» — заявил он.

Макаров уточнил, что эта технология не будет применяться при лечении Заворотнюк, поскольку ее состояние здоровья не настолько плохое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы.