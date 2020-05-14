Диагноз актрисы Заворотнюк назвали на совещании Путина

Диагноз актрисы Заворотнюк назвали на совещании Путина
Анастасия Заворотнюк. Фото: wikimedia.org

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о заболевании и диагнозе российской актрисы Анастасии Заворотнюк в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в стране.

Биолог Александр Макаров рассказал президенту, что сейчас в России проходят клинические испытания новой генной вирусной терапии на добровольцах с онкологией. Биолог заявил, что такая терапия показывает хорошие результаты при лечении злокачественной опухоли.

По его словам, Анастасия Заворотнюк сейчас борется как раз с таким заболеванием. Семья актрисы передала ученым клетки ее опухоли.

«Мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки» — заявил он.

Макаров уточнил, что эта технология не будет применяться при лечении Заворотнюк, поскольку ее состояние здоровья не настолько плохое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анастасия заворотнюк владимир путин опухоль рак
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за поврежденных труб системы водоотведения Петербурга загрязнили
Диагноз актрисы Заворотнюк назвали на совещании Путина
Ловчев назвал «Зенит» фаворитом в борьбе за победу в РПЛ
Путин призвал «Вектор» подумать об авторских правах на вакцину от ...
В Финляндии число жертв коронавируса выросло до 287
Росавиация рассказала о правилах полета после пандемии
Глава Минобрнауки Фальков выздоровел от коронавируса
С апреля в стационары Ленобласти поставили больше 1 млн масок