Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы

Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой.

Журналисты и сами подозревали, что документ — фейк. В опубликованной справке многих смутило, что на бумаге не стоит номер и диагноз не заверен подписью главного врача. Кроме того, гербовая печать не читается и выглядит крайне размытой. Потапова подтвердила сомнения, сказав: «вы сами ответили на свой вопрос».

В Центральной клинической больнице при Управлении делами президента также отметили, что у них нет сведений о пациентке с такими данными. В «справке» указывалось, что лечение Заворотнюк проходила именно там.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что актрису, которая, по слухам, борется с тяжелым онкологическим заболеванием, отправили домой на время карантина.