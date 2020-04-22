Стал известен официальный диагноз Заворотнюк

Актриса из стационара отправилась домой соблюдать самоизоляцию.

Документ из медицинского учреждения опубликовала сегодня, 22 апреля, «Комсомольская правда».

В тексте справки говорится о том, что Заворотнюк находилась на лечении в ЦКБ при Управлении делами президента с 21 января 2020 года. В строчке с указанием диагноза было написано «глиобластома». То есть, опухоль мозга.

Домой артистка отправилась 15 апреля. Можно сделать выводы, что в состоянии здоровья намечаются улучшения, раз постоянного присмотра медицинских работников уже не требуется.

Напомним, слухи о смертельном заболевании начали муссироваться еще в конце лета прошлого года. Сообщалось, что у Заворотнюк рак мозга. Каждый день публиковалась различная недостоверная информации о состоянии заболевшей. Сначала близкие хранили молчание, но после решили подтвердить факт лечения от болезни и опровергнуть массу подробностей о здоровье, которые не имели ничего общего с реальностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тяжелобольной Заворотнюк становится лучше.