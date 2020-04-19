Тяжелобольной Заворотнюк становится лучше

Тяжелобольной Заворотнюк становится лучше
Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Врачи возобновили активное лечение и надеются на выздоровление.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем сообщает Telegram-канал Mash. В публикации говорится, что состояние актриса Анастасии Заворотнюк улучшается, несмотря на серьезный диагноз. Теперь ее можно переводить в другую клинику на химиотерапию, раньше этого было нельзя делать из-за плохо самочувствия звезды. Источник также уверяет, что рядом с Заворотнюк всегда находится ее муж – фигурист Чернышев.

Напоминаем, что в начале апреля Заворотнюк проявила активность в социальных сетях. Она ответила на несколько поздравлений с днем рождения. Дочь знаменитости рассказывала, что ей становится лучше и что «все хорошо».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочка Заворотнюк поразила подписчиков худыми ногами. Девушка призвала не советовать ей побольше есть – с ней все нормально.

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Тяжелобольной Заворотнюк становится лучше
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