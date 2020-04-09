Дочка Заворотнюк поразила подписчиков худыми ногами

Девушка призвала не советовать ей побольше есть – с ней все хорошо.

Об этом стало известно 9 апреля. Дочка актрисы Анна Заворотнюк поделилась новой фотографией в Instagram-аккаунте и рассказала о секрете своих худых ног. Она обратила внимание на то, что подписчики часто пишут о ее стройности и называют ее чрезмерной. Люди советуют девушке потолстеть, чтобы не выглядеть изможденной. Сама Анна не считает, что они правы. Она поблагодарил родителей за хорошие гены и призналась, что только иногда занимается спортом. Также Заворотнюк-младшая не отрицает, что похудела из-за переживаний по поводу здоровья матери.

«Мне комфортно в своем весе и теле. Мне очень повезло с генами! Признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю. Я просто стараюсь есть сбалансированную домашнюю пищу»,

— раскрыла секрет Анна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анастасия Заворотнюк ответила на поздравление с днем рождения.