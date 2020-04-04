Анастасия Заворотнюк ответила на поздравление с днем рождения

Артистка впервые вышла на связь. До этого соцсети вели ее родные и близкие.

Об этом стало известно 4 апреля. Комментарий появился в Instagram-аккаунте знаменитости. Актриса Анастасию Заворотнюк с днем рождения поздравила жена Стаса Михайлова Инна. Артистка не смогла пройти мимо и поблагодарила супругов за теплое поздравление и внимание. Она заверила, что ей очень приятно.

Заворотнюк также поблагодарила других звезд шоу-бизнеса: Диму Билана, Дениса Клявера, певицу Зару, юмористку Елену Борщевую и блогершу Лену Ленину.

Напоминаем, что о болезни артистки заговорили в августе 2019 года. По предварительным данным, у Заворотнюк рак. Недавно дочь артистки заявила, что у звезды все хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Заворотнюк поделилась последними новостями. Девушка рассказала, что все еще может наладиться и что «все хорошо».