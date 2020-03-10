Дочь Заворотнюк поделилась последними новостями

Дочь Заворотнюк поделилась последними новостями
Девушка рассказала о матери. Фото: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Девушка рассказала, что все еще может наладиться и что «все хорошо».

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем рассказала дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем Instagram-аккаунте. Она выложила фотографию с отдыха в Италии и написала пост, в котором поделилась последними новостями. Так, Анна выразила надежду, что звезда может поправиться.

«Все хорошо, мы молимся за ее скорейшее выздоровление»,

— заявила дочка Заворотнюк.

Отвечая на один из комментариев, Анна подчеркнула, что в их случае все точно должно быть отлично и они победят болезнь.

Напоминаем, что до сих пор непонятно, чем именно больна Заворотнюк и каково ее самочувствие. Родственники лишь подтвердили, что она проходит лечение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дело Анастасии Заворотнюк из-за долгов закрыли. Все дело в том, что звезду не смогли найти. Сейчас артистка борется с онкологическим заболеванием.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анастасия заворотнюк болезнь инстаграм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дочь Заворотнюк поделилась последними новостями
Дочь Малафеева объяснила, зачем занялась продажей наркотиков
На Жуковского на кусочки рассыпается здание
На Гаванской отремонтировали трубопровод
В России резко увеличилось количество заболевших коклюшем
Участник Little Big женился, пока россияне ждут песню на «Евровидение»
В Петербурге сыну судьи не предъявили обвинение в убийстве
В Ленобласти прошел этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках