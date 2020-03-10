Дочь Заворотнюк поделилась последними новостями

Девушка рассказала, что все еще может наладиться и что «все хорошо».

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем рассказала дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в своем Instagram-аккаунте. Она выложила фотографию с отдыха в Италии и написала пост, в котором поделилась последними новостями. Так, Анна выразила надежду, что звезда может поправиться.

«Все хорошо, мы молимся за ее скорейшее выздоровление»,

— заявила дочка Заворотнюк.

Отвечая на один из комментариев, Анна подчеркнула, что в их случае все точно должно быть отлично и они победят болезнь.

Напоминаем, что до сих пор непонятно, чем именно больна Заворотнюк и каково ее самочувствие. Родственники лишь подтвердили, что она проходит лечение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дело Анастасии Заворотнюк из-за долгов закрыли. Все дело в том, что звезду не смогли найти. Сейчас артистка борется с онкологическим заболеванием.