Дело Анастасии Заворотнюк из-за долгов закрыли

Все дело в том, что звезду не смогли найти. Сейчас артистка борется с онкологическим заболеванием.

Об этом стало известно 5 марта. Обо всем пишет «СтарХит». Суд Люберецкого района не смог найти актрису Анастасию Заворотнюк и принял решение закрыть дело из-за долгов. По предварительным данным, звезда несколько месяцев борется с онкологией, но родственники не рассказывают, в каком состоянии она находится и в какой больнице лежит.

Долг же у Заворотнюк накопился после того, как она оформила ипотеку на дом. Она не сразу смогла погасить задолженность из-за подскочившего валютного курса. В 2019 году этот вопрос решили. Кажется, недвижимость потом пришлось продать, чтобы вылечить актрису.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что директор Заворотнюк отреагировал на слухи о ее пропаже. Стас Христов заявил, что не собирается комментировать информацию.