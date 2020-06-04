В Петербурге смертность выросла на 32%

В Северной столице в мае текущего года смертность выросла почти на 32% относительно аналогичного периода 2019-го.

Так, в мае прошлого года в городе умерли 4 875 человек, в этом году — 6 427. В результате прирост составил около 31,8%. Кроме того, число летальных исходов в мае превысило показатели предыдущих месяцев.

Согласно данным городского комитета по делам записи актов гражданского состояния, в январе нынешнего года в городе умерли 5 382 человека, в феврале — 5 019, в марте — 5 094, в апреле — 5 303.

С начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа ее жертвами в Петербурге признаны 240 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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