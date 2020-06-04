Трое подростков напали на таксиста Uber на Маршала Новикова

В Приморском районе задержаны трое подростков, которые подозреваются в нападении на таксиста с ножом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел вечером 2 июня. В полицию обратился 23-летний водитель такси Uber и рассказал о том, что к нему в автомобиль Hyundai Solaris подсели трое подростков. По его словам, у дома №11 по улице Маршала Новикова злоумышленники стали угрожать таксисту ножом, отобрали 1,5 тыс. рублей и скрылись с места происшествия.

Полиция задержала подозреваемых. Выяснилось, что им 16, 17 и 18 лет, они нигде не учатся и не работают. Похищенное не изъято. Кроме того, полиция обнаружила два ножа. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сланцах алкогольное застолье с бездомным закончилось поножовщиной. Правоохранители изъяли пять ножей и следы пальцев рук. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.