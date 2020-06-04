В Петербурге задержаны двое сотрудников ГИБДД по подозрению в получении взятки

В Петербурге задержаны двое сотрудников ГИБДД по подозрению в получении взятки
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге задержаны двое сотрудников ГИБДД ГУ МВД России.

Как стало известно gazeta.spb.ru, задержанные 13 мая 2020 года с помощью угроз получили от гражданина 200 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности и сокрытие факта, якобы, совершенного им преступления. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

В ГУ МВД по Петербургу сообщили, что в случае установления вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 43-летняя следователь получила более миллиона рублей от подозреваемой по делу об организации незаконной миграции. Сотрудницу правоохранительных органов задержали во время получения очередных денежных средств в размере 120 тысяч рублей.

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