В Ленобласти разыскивают «светофорного маньяка»

Жителя Ленобласти попал на камер видеонаблюдения в тот момент, когда он с «болгаркой» наперевес рубил питающие кабели светофора на Гостилицком шоссе в поселке Петровское Ломоносовского района.

Как рассказали в дорожном комитете, светофорный пост не дает спокойно жить мужчине в серой куртке уже несколько месяцев. После неоднократного вскрытия шкафа с панелью управления светофором, дорожники повесили на него амбарный замок, а рядом установили камеру, чтобы поймать злоумышленника. Рано утром, 4 июня, он снова явился. Увидев замок, мужчина достал «болгарку», разрезал его и оборвал все электрические кабели. К счастью, из-за неработающего светофора на Т-образном перекрестке ДТП удалось избежать.

В дорожном комитете Ленобласти намерены добиваться возбуждения уголовного дела: своими действиями мужчина постоянно подвергал опасности жизни людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ураганный ветер свалил светофор, расположенный в Выборгском районе Петербурга. Обо всем рассказали местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло утром в воскресенье, 17 мая, на перекрестке улицы Есенина и Сиреневого бульвара.