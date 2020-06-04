Петербургский «Водоканал» готовится к летним потопам

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предсказывает очередные потопы из-за продолжительных дождей. В предприятии уже признали, что во всем виновата канализационная система.

«Водоканал» заявил в четверг, 4 июня, что сотрудники предприятия начали подготовку к скорым подтопления из-за обильных осадков. В сообщении говорится, что более 40 бригад готовы оперативно отреагировать на заявки горожан о скоплениях воды на городских дорогах.

Предприятие напомнило, что канализационные стоки рассчитаны на определенное количество воды. И если дождь, как его называют в «Водоканале», ненормативный, то на дорогах случаются потопы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что городские службы готовятся в потенциально дождливому лету в Северной столице, заявил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.