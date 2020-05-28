«Водоканал» готовится к летним ливням и потопам

&#171;Водоканал&#187; готовится к летним ливням и потопам
Фото: Скриншот видео Вконтакте

Городские службы готовятся в потенциально дождливому лету в Северной столице, заявил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Как сообщает пресс-служба комитета, в ходе подготовки к летним ливням проводится модернизация ливневой канализации на ряде проблемных адресов, которые чаще всего затапливает во время осадков.

На сегодняшний день ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» завершил работы на семи адресах. Также с начала мая бригады Водоканала промывают городские сети.

Работы завершили раньше срока на улице Тельмана, набережной Фонтанки и Смольной набережной. Сейчас работы завершают под Алмазными мостами, на улице Есенина, проспекте Энгельса и пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» организует работу по строительству объектов по водоотведению в обозначенные сроки.

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