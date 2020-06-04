В Петербурге обновили набережную канала Грибоедова

На набережной канала Грибоедова в Северной столице завершился капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

Ремонт проводился на участке набережной около дома №152. Специалисты восстановили асфальт на проезжей части, нанесли разметку, посадили молодые деревья и засеяли газон. Также была отремонтирована стенка набережной, отреставрированы исторические гранитные камни, тумбы и металлические перила.

Капитальный ремонт решили провести из-за разрушения верхней части набережной и проседания гранитного мощения тротуаров. Кроме того, ремонт был необходим из-за раскрытия швов между плитами.

Стоимость капитального ремонта набережной составила 72,3 млн рублей. Ремонт начали год назад и закончили только на днях.

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