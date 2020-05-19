В Петербурге рассмотрели варианты ремонта вестибюля «Парка Победы»

В рамках заседания Градостроительного совета Петербурга эксперты обсудили варианты ремонта вестибюля станции метро «Парк Победы» на синей ветке.

Заказчиком ремонтных работ выступает метрополитен Северной столицы. Отметим, что эскалаторы на «Парке Победы» не меняли уже почти 60 лет, с 1961 года. Обновление станции необходимо для обеспечения надлежащей безопасности, ведь ежедневно через станцию проходит около 75 тысяч человек.

Члены совета предложили два варианта реконструкции: в стиле неомодернизма и неоклассицизма. Первый потребует дополнительной подсветки, второй — более монументальный, выдержан в стилистике Московского проспекта и предполагает украшение здания вестибюля мозаикой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после окончания майских праздников поток пассажиров в петербургском метрополитене значительно вырос.