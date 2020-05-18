Пассажиропоток в метро Петербурга вырос после праздников

В Петербургском метрополитене после майских праздников и отмены периода нерабочих дней вырос пассажиропоток.

Так, с 12 мая пассажиропоток в подземке вырос более чем на 100 тысяч человек в день, сообщает 78.ru, ссылаясь на пресс-службу городского метро. В этот день подземным транспортом воспользовались 664 тыс. пассажиров. Через три дня это число выросло до 683 тыс.

Стоит отметить, что во время майских праздников, в период с 8 по 8 мая, пассажиропоток в метро был около 555 тыс. человек в сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы без масок не смогут попасть в метро. Пассажиров без защитных масок и перчаток разворачивают на входе в вестибюли станций подземки Петербурга из-за обязательного масочного режима в городе.