Смольный попросили объяснить слухи о принуждении бюджетников регистрироваться на «Госуслугах»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила жалобы от сотрудников бюджетных организаций Петербурга о том, что их принуждают голосовать по поправкам в конституцию, предварительно зарегистрировавшись на Госуслугах.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе совещания обратилась с просьбой прокомментировать эту ситуацию к вице-губернатору города Ирине Потехиной. Последняя заявила, что около 79% работников бюджетных организаций ужа давно зарегистрированы на портале госуслуг, и каких-либо принуждений не было, сообщает ТАСС.

К тому же, по словам Потехиной, Северная столица еще не получила от ЦИК разрешения на голосование за поправки в Конституцию в электронном виде.

Напомним, что голосование по поправкам в Основной закон РФ назначено на 1 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что при всех видах голосования по поправкам в конституцию должны быть наблюдатели.