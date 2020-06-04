Российские доставщики собираются бастовать из-за штрафов и увольнений

Они отмечают, что даже готовы выйти на митинг, но этот вопрос пока обсуждается.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем сообщает ТАСС. В Telegram-канале «Расстрига» появилась информация, согласно которой доставщики компании Delivery Club не собираются выходить на работу уже завтра, 5 июня, так как объявляют забастовку из-за штрафов и увольнений во время пандемии коронавируса. Один из курьеров заверил, что обсуждается также вопрос о проведении митинга.

В Delivery Club уже прокомментировали новость, заявив, что зарплаты доставщиков выросли, остальное не поменялось.

«Мы обязательно проверим появившееся сегодня сообщение от одного из курьеров и выясним его причину. И мы (…) всегда максимально открыты для общения с курьерами»,

— сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что велокурьер «Яндекс.Еды» оказалась под колесами «Яндекс.Такси» на Левашовском.