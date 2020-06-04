Ленобласть ищет таксиста, готового работать за 700 рублей в час

Ленобласть ищет таксиста, готового работать за 700 рублей в час
Таксист должен уметь хранить тайны. Фото: Pixabay

Водитель нужен на 1,5 месяца.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем сообщается на сайте электронного аукциона. Власти Ленинградской области нуждаются в аренде машины и водителя на полтора месяца. За его услуги готовы заплатить почти 350 тысяч рублей, то есть час работы оценивается в 700 рублей. Отмечается, что автомобиль должен быть черного, белого или серого цвета и не старше двух лет. Нужно, чтобы водитель был готов работать по ненормированному графику, то есть приступать к выполнению обязанностей в любой момент с семи утра до девяти вечера. Подчёркивается, что таксист обязуется хранить конфиденциальную информацию.

Средства будут выделены из областного бюджета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кудрово среди ночи такси сбило велосипедиста. У легкового автомобиля разбито лобовое стекло. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

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