В Кудрово среди ночи такси сбило велосипедиста

В Кудрово среди ночи произошло дорожно-транспортное происшествие. Дорогу не смогли поделить водитель такси и велосипедист.

Авария случилась в ночь на четверг, 4 июня, на проспекте Строителей. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водителя двухколесного транспорта сбил автомобиль такси сервиса Uber. Пострадавший жив, о его состоянии информации не поступало.

У легкового автомобиля разбито лобовое стекло. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

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