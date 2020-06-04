Врач перечисли болезни, спровоцированные масочным режимом

Граждане будут чаще обращаться к дерматологам из-за введенных правил.

Об этом стало известно сегодня, 4июня. Обо всем сообщает издание «Доктор Питер». Врач Алексей Сухарев заявил, что масочный режим чреват некоторыми проблемами с кожей. Из-за того, что граждане часто моют руки, у людей появляется дерматит и грибковые поражения межпальцевых складок и кожного покрова кистей.

Также частое соблюдение гигиены чревато экземой, которая переходит из одной стадии в другую. Эксперты рекомендуют пользоваться антисептиками, а не перчатки, от них якобы больше толка и они не так опасны. Дерматолог также подчеркнул, что маски тоже опасны для кожи – на коже могут появиться поражения гнойничковой инфекцией. Средства индивидуальной защиты просят носить только при необходимости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор считает занятия спортом в масках безопасными.