Мясников предложил россиянам альтернативу аптечных витамин

Отдавать предпочтение нужно овощам и фруктам.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он заявил, что аптечные витамины не всегда работают так, как хотелось бы, поэтому россиянам лучше бы идти за ними не в аптеку, а на рынок. Там можно купить сезонные овощи и фрукты, а также мясо – в них намного больше полезных веществ.

«Химически созданные витамины по какой-то причине работают не так, как естественные»,

— считает Мясников.

Он также добавил, что для поддержания иммунитета нужно бывать на свежем воздухе и следить за весом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, у кого лучше вырабатывается иммунитет к коронавирусу. При этом неизвестно, как долго иммунитет может противостоять вирусу, поскольку с момента первого выздоровления меньше полугода. Вероятно, спустя какое-то время человек вновь оказывается подвержен заражению.