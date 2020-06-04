«Вконтакте» запустил аналог TikTok

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Соцсеть запустила новый сервис. Фото: Pixabay

Сервис съемки видео с управлением жестами доступен сейчас только по приглашению.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Социальной сеть «Вконтакте» запустила сервис для создания роликов длительностью не более одной минуты – ими можно управлять при помощи жестов. Отмечается, что благодаря сервису любой пользователь сможет создавать качественный контент на профессиональном уровне.

«Одна из ключевых особенностей съемки клипов — управление с помощью AR-механик. Начать запись ролика или включить эффект можно будет специальными жестами»,

— говорится в сообщении.

На данный момент сервис доступен только некоторым людям, в основном популярным звездам – Варнаве, Соболеву, Киркорову и прочим. Это делают для того, чтобы установить высокую планку контента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что TikTok назвал Бузову и Крида самыми популярными знаменитостями платформы.

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