Музыкант Эмин Агаларов признался, что переболел коронавирусом

Он не заметил никаких последствий.

Об этом стало известно 4 июня. Обо всем 40-летний бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов рассказал во время прямого эфира в Instagram-аккаунте. Он рассказал, что переболел коронавирусом – инфекция не давала ему спокойно жить около двух недель. Все это время артист находился дома в Москве. Сейчас все осталось позади, артист не чувствует, что есть какие-либо последствия. Агаларов нашел в случившемся положительные стороны – теперь у него есть антитела. Он надеется, что в ближайшее время сможет навестить детей в Азербайджане – с ними он разлучился еще в начале пандемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Василиса Володина рассказала, почему Эмин разводится с супругой. Она отметила, что до заключения брака Эмин был увлечен возлюбленной, но этому не было суждено продлиться долго из-за положения звезд и планет.