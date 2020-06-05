Билл Гейтс оценил теорию о глобальном чипировании

Американский предприниматель и один из создателей корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал слухи о заговоре по чипированию населения планеты.

Как сообщает издание Business Insider, Гейтс назвал все конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по чипированию людей слишком глупыми и он даже не видит необходимости их опровергать.

Напомним, пользователи в интернете с начала коронавирусной пандемии распространяют слухи о причастности Билла к возникновению вспышки инфекции.

Согласно теориям конспирологов, Гейтс якобы устроил пандемию, а после его фонд должен разработать вакцину против коронавируса, чтобы чипировать людей для слежки за ними.

Предприниматель заявил, что он никогда не занимался подобными разработками и назвал такие идеи очень глупыми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Генпрокуратура признала фейком сообщения о чипировании населения под предлогом COVID-19.