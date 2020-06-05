Снайперскую винтовку с дальностью стрельбы до 7 км создадут в России

В России планируют выпустить снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цель на расстоянии до семи километров.

Глава предприятия-разработчика винтовки Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал РИА Новости, что уверенная дальность стрельбы этой винтовки составит три километра. К семейству DXL-5 относятся также их винтовки DXL-4 «Севастополь» и DXL-3 «Возмездие». Винтовка с такой дальностью станет первой на мировом рынке.

Новое оружие получит патрон, который «является абсолютно новым, прорывным изделием». Он отличается большим размером и начальной скоростью.

Планируется, что винтовку начнут выпускать в начале следующего года, однако сроки могут измениться из-за пандемии с коронавирусом.

Сейчас самой дальновидной винтовкой является «Сумрак» производства той же компании. Она поражает цели на расстоянии 2,5 км при уверенной стрельбе и 4,2 км — при рекордной стрельбе.

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