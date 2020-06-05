В Купчино сносят нелегальные автомастерские

Во Фрунзенском районе Петербурга два ангара, в которых расположены автомастерские, попали под снос.

Городской комитет по контролю за имуществом сообщил, что земельный участок на Малой Балканской улице, где находятся ангары, принадлежат городу и используется нелегально.

Несмотря на отсутствие договора на аренду участка, землю использует местное отделение общественной организации всероссийского общества автомобилистов МО «Балканский».

По решению властей пользователь участка должен был освободить землю, однако строения так и остались на месте.

В итоге предпринимателей оштрафовали на пять тысяч рублей, а строения начали сносить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ККИ снесли незаконный торговый павильон рядом с Балтийским вокзалом.