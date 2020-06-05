Для российских водителей готовят новый штраф в 50 тысяч рублей

В новый КоАП включили штраф для автомобилистов, сумма которого будет достигать 50 тысяч рублей.

Согласно проекту КоАП, размещенному на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, поправки появились в статье 21.27 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Наказание остается прежним — водителю выписывают штраф в размере до 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Однако согласно второй части статьи, если при отказе водителя от освидетельствования в машине находился ребенок младше 16 лет, то автолюбителю грозит штраф до 50 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от двух до трех лет.

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