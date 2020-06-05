Самоизоляция в сети: петербургские клиенты Tele2 чаще всего смотрят кино

Tele2 с помощью технологий big data проанализировала популярность 13 образовательных и развлекательных сайтов, на которых петербургские клиенты проводили время во время самоизоляции.

Самым популярным видом досуга оказался просмотр фильмов – 69% абонентов в Северной столице посещали онлайн-кинотеатры. Число пользователей образовательных сервисов оказалось в 3 раза меньше.

Аналитики компании оценили, как менялся интерес к разным видам досуга в период со 2 марта по 17 мая, взяв за базу первую неделю марта – до начала вынужденной самоизоляции. Специалисты проанализировали количество визитов с мобильных устройств и число уникальных пользователей 13 проектов: Arzamas, Coursera, «Открытое образование», «Реши – пиши», Storytel, Skyeng, Bookmate, онлайн-кинотеатров Wink, Okko, «Кинопоиск». Для точности оценки в выборке участвовали только уникальные абоненты в пределах каждой недели.

Интерес петербуржцев к сайтам, которые помогают скрасить досуг, неуклонно рос с начала марта. Его пик пришелся на неделю 16 по 22 марта, когда о начале периода самоизоляции еще не объявили, но многие компании уже перешли на формат удалённой работы. За это время в 2,5 раза выросло количество клиентов оператора, которые проводили свободное время онлайн, и в 4 раза – количество заходов на анализируемые сайты по сравнению с началом марта. При этом 73% абонентов выбрали онлайн-кинотеатры, 20% – образовательные сайты, 7% пользователей читали книги. На эти активности в пиковую неделю петербургские абоненты Tele2 потратили 4 000 Гб.

С четвертой недели анализируемого периода (с 23 по 29 марта) онлайн-активность пользователей стала снижаться и прежних максимальных значений уже не достигла. Следующий всплеск интереса к кино, лекциям, книгам и обучению в сети аналитики Tele2 зафиксировали в конце апреля – начале мая, а также на неделе после майских каникул (с 11 по 17 мая). Однако число посетителей сайтов из выборки не превысило 69% от пиковых значений.

В борьбе за внимание клиентов Tele2 победили онлайн-кинотеатры. За период со 2 марта по 17 мая фильмы в сети посмотрели 69% абонентов. Подтянуть английский язык, пройти обучение на Coursera или портале «Открытое образование», послушать лекции от Arzamas или позаниматься с детьми решили 20% клиентов оператора. Чуть меньше людей читали книги – 9%.

Среди сетевых кинотеатров самым посещаемым оказался Okko – 75% петербургских клиентов Tele2 отдали ему свое предпочтение. На втором месте – «Кинопоиск» с долей в 13%, замыкает тройку онлайн-кинотеатр Wink, который привлек внимание 12% пользователей. При этом наибольшую динамику роста за отчетный период показал кинотеатр Wink: на последней неделе его смотрели в 6 раз больше уникальных пользователей, чем в начале марта. «Кинопоиск» за тот же период вырос в 5 раз.

В категории образовательных и просветительских проектов лидерство прочно удерживала Coursera: 31% посетителей сайтов прошли курсы на этой платформе. Второе место занял проект Arzamas – лекции об истории культуры и искусства прослушали 26% абонентов Tele2, школа английского языка Skyeng уступила всего 3 п. п. и с долей 23% оказалась на 3-м месте. Сервис Storytel более чем в 2 раза обошел Bookmate в категории «Книги» – 69% пользователей против 31% за период со 2 марта по 17 мая.

Зрителям кинотеатров за весь анализируемый период понадобилось больше всего быстрого мобильного интернета – 14,7 тыс. Гб. Такое количество интернет-трафика достаточно, чтобы посмотреть 10 0000 фильмов в высоком качестве.

Те, кто занимался самообразованием, скачали в 11 раза меньше – 1,3 тысячи Гб. На третьем месте по количеству потребленного трафика зрители театров и музеев: они потратили 1,9 тысячи Гб. Читатели книг использовали 580 Гб – этого трафика хватило бы на то, чтобы скачать роман «Война и мир» 119 тысяч раз.

Самые молодые клиенты Tele2 посвятили свободное время получению знаний и новых навыков: средний возраст петербуржцев, которые обучались на платформе Coursera, составляет 33 года. Тем, кто слушал лекции Arzamas, занимался английским языком, читал и слушал книги в Storytel, в среднем 36 лет. Самые старшие пользователи занимались с детьми на сайте «Реши – пиши»: их средний возраст – 40 лет. Кино смотрели люди всех возрастов. Мужчины проводили время на образовательных и развлекательных сайтах чаще, чем женщины: 60% против 40%.