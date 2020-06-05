Пластического хирурга отправили под домашний арест после смерти пациентки

Арестованный не возражал против такой меры на суде. Фото: Baltphoto

Арестованный не возражал против такой меры на суде. Фото: Baltphoto

Пластический хирург Гурам Папиашвили проведет ближайшие два месяца под домашним арестом.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, петербургский хирург и учредитель частной клиники на Васильевском острове по решению суда отправится под домашний арест. Его обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.

Домашний арест хирурга продлится до 3 августа.

Напомним, пациентка умерла после пластической операции в частной клинике. Операцию провели в последних числах мая. Через два дня после хирургического вмешательства ей стало плохо, а через сутки после госпитализации она скончалась. Предварительно, ее смерть наступила из-за септического шока на фоне кровопотери.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в рамках расследования уже назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая установит обстоятельства и причины смерти женщины.