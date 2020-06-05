Названы артисты, у которых есть долги перед государством

Больше всех задолжала балерина Анастасия Волочкова.

Об этом стало известно 5 июня. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Балерина Анастасия Волочкова возглавила рейтинг звезд, у которых есть долги перед государством. Они должна заплатить почти 350 тысяч рублей – это и транспортный налог, и за московское жилье, и за петербургское жилье, а также за земельный участок в Подмосковье. Второе место занимает телеведущая Виктория Боня, не заплатившая 231 тысяч рублей, тройку замыкает Тимати. Также в список попали рэпер Джиган и актриса Анастасия Заворотнюк.

При этом у большинства звезд нет никаких проблем с налогами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургская компания задолжала сотрудникам зарплату на 25 млн рублей. В связи с этим правоохранительные органы были вынуждены привлечь руководство компании к административной ответственности.