Пригожин назвал Охлобыстина трусом, который прикрывается богом

Продюсер не смог лично поговорить с актером, раскритиковавшим его слова.

Об этом стало известно 5 июня. Обо всем пишет «Комсомольская правда». Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что он возмущен из-за реакции звезд на его слова о бедственном положении артистов. Он отметил, что пытался поговорить с Иваном Охлобыстиным, но тот не поднял трубку. Также Пригожин хотел бы поговорить с Навальным и Паниным. Продюсер назвал их всех трусами, которым нужен только хайп. Он подчеркнул, что Охлобыстин еще и богом «прикрывается».

Напоминаем, что Пригожие предложил создать фонд, который помогал бы артистам, попавшим в беду. Жертвовать деньги могли бы более состоятельные коллеги. Идея пришла в голову к продюсеру во время пандемии, когда звезды остались без возможности заработать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин призвал звезд скинуться на лечение Заворотнюк. Он считает, что артисты должны помогать друг другу в непростые времена.