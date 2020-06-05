Билли Айлиш призналась, что никогда не чувствовала себя желанной

Билли Айлиш призналась, что никогда не чувствовала себя желанной
Билли Айлиш - молодая американская певица. Фото: instagram.com/billieeilish

Певица давно ни с кем не встречается и не переживает из-за этого.

Об этом стало известно 5 июня. Обо всем американская певица Билли Айлиш рассказала в интервью журналу British GQ. Девушка призналась, что никогда не чувствовала себя желанной – ни в одних своих отношениях. Артистка уверяет, что она не привлекала никого физически и ее это беспокоило. Она также объяснила, почему предпочитает носить мешковатые вещи – ей не хочется, чтобы люди снова обсуждали ее фигуру, как это уже было после фотографий в майке. Билли Айлиш подчеркнула, что не хочет, чтобы ее оценивали внешне.

«Иногда, мне кажется, что люди совсем не видят во мне женщину»,

– считает исполнительница.

Певица добавила, что давно ни с кем не вступала в отношения и пока не хочет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билли Айлиш показала, как она раздевается. Артистка сняла ролик о своем теле, чтобы поставить точку в разговорах о нем.

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Билли Айлиш интервью
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