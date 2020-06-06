К осени 2021 года хотят полностью отменить вторую смену в областных школах

Во вторую смену учатся менее 2% от общего числа школьников. Фото: pixabay

Во вторую смену учатся менее 2% от общего числа школьников. Фото: pixabay

К осени следующего года в школах Ленобласти могут полностью отменить обучение во вторую смену. Такое заявление сделал Александр Дрозденко.

Глава региона уточнил в своем instagram-аккаунте, что сейчас во вторую смену учатся всего два процента школьников, поэтому к 2021 году данный вопрос должен быть решен.

Ко всему прочему 20 школ находятся на стадии проектирования или строительства. В этом году сдадут 8 школ: 6 откроют свои двери к началу учебного года, а 2 — к январю 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко поручил выбрать новое место для строительства Губернаторского лицея. Глава Ленобласти не оценил выбранный местной администрацией участок для строительства — пустырь без дорог и коммуникаций.