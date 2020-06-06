Петербург закупит 50 единиц спецтехники для подразделений МЧС

Петербург закупит 50 единиц спецтехники для подразделений МЧС
Год назад пожарным передали 15 новых автомобилей. Фото: Baltphoto

В текущем году власти Северной столицы закупят около 50 единиц спецтехники для городских подразделений МЧС, среди которых — 33 единицы пожарно-технического оборудования.

О планах по оснащению петербургских подразделений МЧС рассказал губернатор города Александр Беглов в ходе рабочего совещания с министром МЧС РФ Евгением Зиничевым. На закупку техники из бюджета Санкт-Петербурга выделят 63,6 миллиона рублей.

Отметим, что прошлом году отряды пожарных получили 15 новых автомобилей, на покупку которых выделили 300 миллионов рублей. Кроме того, для подразделений Главка МЧС по Петербургу закупили спецтехнику на 24 миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном приняли решение пополнить автомобильный парк скорой помощи. Там появятся 45 новых машин, на приобретение которых выделено 174 миллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госзакупка подразделения мчс санкт-петербург спецтехника
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Японии изобрели защитные маски для бассейна
Жители Петербурга жалуются на странные пятна в устье реки Смоленки
Во Всеволожском районе Ленобласти умерла восьмимесячная девочка
В Минздраве зарегистрировали препарат для лечения осложнений COVID-19
С 8 июня в Петербурге вечером и ночью будут работать «метробусы»
Петербург закупит 50 единиц спецтехники для подразделений МЧС
Эксперт ВОЗ считает, что коронавирус не становится более опасным из-за мутаций
В Петербурге раскрыли банду лжегазовщиков, обманывавших пенсионеров