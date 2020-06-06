Петербург закупит 50 единиц спецтехники для подразделений МЧС

Год назад пожарным передали 15 новых автомобилей. Фото: Baltphoto

Год назад пожарным передали 15 новых автомобилей. Фото: Baltphoto

В текущем году власти Северной столицы закупят около 50 единиц спецтехники для городских подразделений МЧС, среди которых — 33 единицы пожарно-технического оборудования.

О планах по оснащению петербургских подразделений МЧС рассказал губернатор города Александр Беглов в ходе рабочего совещания с министром МЧС РФ Евгением Зиничевым. На закупку техники из бюджета Санкт-Петербурга выделят 63,6 миллиона рублей.

Отметим, что прошлом году отряды пожарных получили 15 новых автомобилей, на покупку которых выделили 300 миллионов рублей. Кроме того, для подразделений Главка МЧС по Петербургу закупили спецтехнику на 24 миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном приняли решение пополнить автомобильный парк скорой помощи. Там появятся 45 новых машин, на приобретение которых выделено 174 миллиона рублей.