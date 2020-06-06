Итальянские музеи проведут виртуальные экскурсии на русском языке

Итальянские музеи приняли участие в проекте «Италия Эрмитажу», созданном по инициативе главного музеем Петербурга, Государственным Эрмитажем.

В рамках проекта музеи рассказали о своей истории и представили экспонаты из собственной коллекции. «Италия Эрмитажу» — это ответ на серию эфиров петербургского музея, подготовленного специально для итальянских зрителей в период самоизоляции при помощи Центра «Эрмитаж — Италия», передает ТАСС.

Уже состоялся виртуальный тур по Археологическому музею Неаполю, 8 и 15 июня русскоязычным зрителям представиться возможность попасть в Национальную галерею Умбрии и венецианские музеи. Трансляции проведут на YouTube и в Facebook.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга планирует открыть туристический сезон для местных жителей.