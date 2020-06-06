В воскресенье жителей Петербурга ждет +25 градусов тепла

В ближайшее воскресенье, 7 июня, жителей Северной столицы ждет настоящая жара: температура воздуха поднимется до +25 градусов.

Согласно прогнозам специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение дня сохранится облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные осадки. Ночью температура опустится до +12 градусов, а вот днем воздух прогреется до рекордных +25 градусов.

При этом ветер, к счастью, сменил свое направление на южный и юго-западный и будет со скоростью всего 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме, в течение дня будет постепенно повышаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшую неделю Северную столицу посетит аномальная жара. Это коснется всей европейской части страны. Ожидается, что в Северо-Западном федеральном округе температура превысит норму на 10 градусов.