Аномальная жара придет в Петербург на следующей неделе

Аномальная жара придет в Петербург на следующей неделе
Жара продержится недолго. Фото: Pixabay

Европейскую часть России ждет температурный фон, который превысит климатическую норму, заявляет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на слова синоптика, теплая погода придет на всю европейскую часть страны. Согласно прогнозу, в Северо-Западном федеральном округе температура будет на 10 градусов выше нормы, что говорит о наступлении аномальной жары.

Уже на следующей неделе в Северной столице ожидается значительное потепление. Температура на пять-шесть градусов превысит климатическую норму. Также на 8-10 градусов теплее обычного будет в Псковской и Новгородской областях.

Вильфанд отметил, что аномальная температура продержится примерно до 10 числа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предстоящий сезон в Петербурге обещает быть одним из пяти наиболее теплых за последнее время.

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Аномальная жара придет в Петербург на следующей неделе
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