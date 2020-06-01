Жара придет в Петербург во второй половине июня

Судя по статистическим данным прошлых лет, пик жары в городе на Неве придется на последнюю неделю июля. Фото: Baltphoto

Судя по статистическим данным прошлых лет, пик жары в городе на Неве придется на последнюю неделю июля. Фото: Baltphoto

Устойчивый переход на летний температурный режим в Северной столице произойдет после 13 июня, когда температура стабильно будет выше +15 градусов, уверены синоптики.

О прогнозах на грядущее лето рассказали метеоролог Валерий Малинин, глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, а также руководитель Гидрометцентр Роман Вильфанд. Причем по прогнозу последнего предстоящий сезон в Петербурге обещает быть одним из пяти наиболее теплых за последнее время.

Валерий Малинин в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» объяснил, что возможна и обратная ситуация — из-за аномально теплой зимы лето выдастся довольно прохладным. Синоптик считает, что до 13 июня возможны температурные колебания и непогода, а вот со второй половины месяца лето вступит в свои права. При этом, судя по статистическим данным прошлых лет, пик жары в городе на Неве придется на последнюю неделю июля, рассказал Малинин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 2 июня Петербурге ждет ясная погода без осадков и +18 градусов тепла.