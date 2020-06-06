На трассе в Ленобласти фура опрокинулась на легковушку

О пострадавших в ДТП ничего неизвестно. Фото: https://vk.com/spb_today

О пострадавших в ДТП ничего неизвестно. Фото: https://vk.com/spb_today

На трассе в Лодейнопольском районе Ленинградской области произошло ДТП: не справившись с управлением, фура «прилегла» на припаркованную у обочины легковушку.

Дорожный инцидент произошел днем в субботу, 6 июня. О случившемся рассказали очевидцы, поделившись фотографиями и видеозаписью с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах записи видно, что, войдя в поворот, водитель большегруза потерял управление, и огромная фура опрокинулась на черную иномарку.

Информации о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет. Интернет-пользователи отмечают, что владельцу пострадавшей иномарки повезло: при падении фура не зацепила водительское сиденье.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском проспекте в результате ДТП «Ауди» около сотни метров «пропахала» на боку.