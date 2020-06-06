Дмитрий Быков рассказал о любимом месте в Петербурге и новой книге

Дмитрий Быков рассказал о любимом месте в Петербурге и новой книге
Быков рассказал, что обожает Петрограду. Фото: Instagram @dmi_bykov

Писатель Дмитрий Быков в ходе XV Санкт-Петербургского международного книжного салона рассказал о любимом месте в Северной столице и рассказал о подробностях нового романа.

По словам Быкова, особое значение в городе на Неве для него представляет Петроградская сторона. Писатель признался, что перед началом создания книги он старается посетить Петербург — это помогает окончательно разобраться в сюжете. На Петроградке Быков всегда живет в доме своего учителя и любимого поэта Нонны Слепаковой на Большой Зелениной улице.

Также писатель рассказал о планах по изданию книги «Истребитель» — финальной части трилогии, куда входят романы «Икс» и «Июнь».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как фотография Ксении Собчак сделала бестселлером книгу «Некто Гитлер». Эту историю напомнила литературный критик Галина Юзефович в ходе одной из конференций петербургского книжного салона.

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Дмитрий Быков рассказал о любимом месте в Петербурге и новой книге
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