На проспекте Большевиков разбилась машина «Яндекс.Такси»

На проспекте Большевиков разбилась машина «Яндекс.Такси»
По словам очевидцев, автомобиль стоит на перекрестке уже около часа. Фото: vk.com/spb_today

Утром 7 июня, на пересечении улицы Антонова-Овсеенко и проспекта Большевиков очевидцы заметили разбитый Volkswagen сервиса «Яндекс.Такси».

По словам очевидцев, автомобиль стоит на перекрестке уже около часа. Судя по опубликованным снимкам, у машины разбита передняя часть. Других участников ДТП не наблюдается. При каких обстоятельствах случилась авария и есть в ней пострадавшие неизвестно.

«На пересечении Антонова-Овсеенко и Большевиков стоит разбитый Фольксваген службы такси яндекс. Машина стоит уже около часа», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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