Во время беспорядков в Лондоне пострадали 23 полицейских

В ходе протестов против расизма и массовых беспорядков в Лондоне пострадали 23 полицейских.

По словам суперинтендента Скотленд-Ярда Джо Эдвардса, 23 сотрудника были ранены, «делая свою работу», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции города.

Он отметил, что по итогам субботней манифестации, во время которой между и полицией и участниками протеста произошли столкновения на улице Уайтхолл, в центре Лондона, было задержано 14 человек.

Ранее в Лондоне прошли акции протеста после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США.

Напомним, акции протеста, беспорядки и мародерства проходят в 22 городов США после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.