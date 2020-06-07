В работе Telegram произошел массовый сбой

В работе Telegram произошел массовый сбой
В работе мессенджера произошел сбой. Фото: Pixabay

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с неполадками в работе Telegram столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Канады. Больше всего жалоб поступало из России.

Большинство пользователей жаловались на что не могут подключиться к серверу, а также на трудности при отправлении и получении сообщений.

Сейчас работа мессенджера восстановлена, сообщается на странице Telegram в «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Павел Дуров отреагировал на предложение депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о разблокировке Telegram в России. Основатель мессенджера убежден, что это хорошая идея

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