В работе Telegram произошел массовый сбой

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с неполадками в работе Telegram столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Канады. Больше всего жалоб поступало из России.

Большинство пользователей жаловались на что не могут подключиться к серверу, а также на трудности при отправлении и получении сообщений.

Сейчас работа мессенджера восстановлена, сообщается на странице Telegram в «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Павел Дуров отреагировал на предложение депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о разблокировке Telegram в России. Основатель мессенджера убежден, что это хорошая идея