Под Гатчиной легковушка улетела в кювет, водитель погиб

Смертельные травмы получил водитель отечественного автомобиля в ДТП в Ленинградской области.

Согласно данным управления ГИБДД, все произошло минувшей ночью, 7 июня, на 30 километре дороги «Стрельна — Кипень — Гатчина». Водитель ВАЗ, личность которого пока не установлена, потерял управление и съехал в кювет. Его автомобиль перевернулся.

Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован с места происшествия. Однако, по информации 47news, водитель скончался по дороге в медицинское учреждение.

Проводится проверка по факту ДТП. Известно, что водителю около 35-40 лет. Причины аварии устанавливаются.

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